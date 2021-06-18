一名健身房主管阿翔（化名）與一名女同事小貞（化名）本來就有閒隙，某次阿翔在分配工作時，見小貞在滑手機，一時忍不住對她飆罵「妳想被X是不是」，小貞不甘在其他同事前面被罵粗話，氣得一狀告上法院，法官認為阿翔已構成公然污辱罪，事後又未與小貞達成和解，審理後對他判決拘役10天，得易科罰金。

小貞指控，阿翔在指派任務時，看她在玩手機、聊天，認為她無心業務，便對她飆罵3次不堪入耳的粗話「妳想被X是不是」，覺得自己遭受羞辱、人格受到貶損，氣得決定提出當天的錄音光碟，對阿翔提告公然污辱罪。

阿翔警訊時辯稱，他當時是以開玩笑的語氣，對小貞說了她覺得受辱的話，並非故意罵粗話予以羞辱。但據現場多名證人證稱，阿翔確實有對小貞罵「妳想被X是不是」，不過沒聽到說了幾次，另有人也說「印象中有聽到這句話」。

法官審理後認為，阿翔與小貞因職場相關事務起爭執，卻未以理性方式解決，竟出言辱罵，已貶損對方名譽，事後雖坦承犯行，態度尚可，卻未與對方小貞達成和解，考量其犯罪動機、手段、品行後，依犯公然污辱罪判處拘役10日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。