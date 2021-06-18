本季NBA季後賽已到白熱化階段，東西區除太陽以4：0淘汰金塊晉級外，其他系列賽都還在打，其中公鹿與籃網目前3：3平手，快艇3：2領先爵士，而老鷹也以3：2領先76人，三個系列賽都打到聽牌局面，相當刺激。

不過今年季後賽有一個非常有趣的話題，那就是球星們的罰球準度，許多球星擁有超準三分和切入破壞能力，但一站上無人防守的罰球線就完全失去準頭，這也讓他們成為新一代「駭客戰術」執行對象，季後賽可說又多出一項法寶可使用。

Last night Ben Simmons became the first guard in NBA history to miss 10+ free throws in a playoff game.



If you count him as a guard that is.



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而NBA也在最近統計一項數據，那就是本季季後賽罰球命中率最低排行，五名球員分別是班西蒙斯(Ben Simmons)、「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、獨行俠主控東契奇(Luka Doncic)、湖人一哥詹姆斯(LeBron James)和七六人中鋒「魔獸」霍華(Dwight Howard)。

其中班西蒙斯以32.8%的誇張命中率排名第一，在季後賽他確實是關鍵時刻遭到「駭客戰術」的對象，而且往往都能成功，本來就很少投三分球的他對投籃感覺有心魔，站上罰球線的淒慘命中率都不如有些人的三分命中率。

阿提托康波投籃能力也是出了名的慘，他目前命中率52.2%，不但投不進，他還不只一次被裁判警告罰球違例，因為他往往要運好幾下才出手，動不動就超過10秒，外界紛紛諷刺說連田徑好手跑完100公尺，他卻還沒出手。

而東契奇命中率52.9%，這倒比較令人好奇，因為整個季後賽他有49.0%投籃命中率和40.8%三分命中率，生涯外線準度也不錯，尤其是招牌後撤步三分，但他一站上罰球線卻往往不如遠距離穩定，這可能是他全身上下唯一致命傷。

接下來詹姆斯命中率60.9%，本季他有37.5%外線命中率，身手全能的他投籃技巧也不錯，但生涯罰球表現就是不夠穩定。最後是霍華的61.5%，身為禁區型中鋒的他原本就不擅投籃，一直改變投籃方式的他也還是無法改變罰球不準的命運，但至少在這項排行榜他贏過幾位明星球員了。