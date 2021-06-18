台灣疫情嚴峻，第一線員警協助防疫工作，因工作需要經常面對不特定民眾，危險性相對提高，警友楊文志，特別請廠商設計「紫外線消毒滅菌門」捐贈給文正派出所使用，讓洽公民眾及員警進出派出所前，先經過「滅菌門」一入門即自動消毒，讓人民保母執勤及為民服務更安心。

員警稱之為「神隊友」的「紫外燈消毒滅菌門」，人員開門進入時，即啟動紫外燈照射，據說消毒3至5秒能將病毒清除；文正派出所長李健瑋說，同仁全天候出勤進進出出，為加強防疫措施，大家通過「滅菌門」，稍作停留、照一下，多一份消毒防護。

有員警說，執勤需頻繁進出醫院等公共場域或密閉空間，很怕不慎沾染病毒帶回所內，也擔心洽公民眾會帶入病毒，在所內吃飯也無法安心，啟動消毒滅菌門後，人員進出都進行全身消毒，較能安心工作及保護家人。

文正派出所警友站長楊文志說，文正所位處市區，員警業務繁忙進出匆忙，洽公民眾也多，疫情期間，一定要提升防疫措施，購置「紫外燈消毒滅菌門」，讓忙碌出勤的員警，進入時透過紫外燈照消毒殺菌，且空氣門的設計將室內（外）空氣隔絕，做到人員分流，有效降低染疫風險。

面對疫情的威脅，台中市警第二分局長蔡元戎呼籲，民眾應確實遵守防疫相關規定，減少非必要外出及群聚活動，保護自己，也保護他人，同時也要求同仁於執勤過程中應隨時提高警覺、不容鬆懈，共同為防疫加油。