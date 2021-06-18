英國廣播公司(BBC)16日報導，新冠病毒肆虐全球已逾1年多。由於變異毒株的不斷出現，使得各國始終無法有效地控制疫情。如今，世界衛生組織(WHO)宣布，在南美洲秘魯發現的「Lambda病毒」(λ)，將載入新型冠狀病毒的最新變異株。

報導中指出，該病毒於2020年8月首次於秘魯現蹤，當時稱之為C.37或安第斯變種。不幸的是，相較於2019年於武漢發現的病毒，λ更容易傳染、更難以控制；自2021年4月以來，秘魯的確診病例81%為該病毒，甚至這款病毒已在至少29個國家流行，其中又以中南美洲國家為主。

WHO於15日宣布將λ列為第二級需留意變異株。目前在該種病毒中發現其他6種Sars-CoV-2的突變，並已在社區感染。WHO呼籲，科學家應盡速對其展開研究，以評估若在其他國家大流行時應如何應對，特別是對於南美洲的影響。

根據WHO最新報告，λ 與數個國家大量社區感染有關，包括秘魯、智利、阿根廷與厄瓜多。令人憂心的是，經長時間觀察後，WHO得到結論λ 可能「增加傳染性」或對「中和抗體的抵抗力」；換言之，即使是疫苗高度接種，也可能難以敵擋這款病毒。

在智利，λ迅速感染病大規模擴散；光是過去60日內，智利確診病例有32%為λ感染。報導分析，這代表其威力遠遠高過英國變異病毒株，而與巴西變異病毒株相當。

雪上加霜的是，智利高感染率導致醫療體系處於崩潰邊緣；雖然該國疫苗接種快速推進，已有超過900萬接種2劑疫苗，接種率近50%，卻依舊難擋新變異病毒。

至於在秘魯，自2021年4月以來，該國確診人口中的81%為新病毒，而秘魯也因疫情的一再打擊，成為全球新冠死亡率最高的國家。

在阿根廷，2021年的2月第三週與4月至5月19日之間，λ的感染率提升，佔確診人數的37%。

這讓拉美科學家感到憂心，意味著南美洲在打擊新冠大流行上恐筋疲力盡，累計死亡人數已逾100萬人。許多國家醫療體系正崩潰當中，而疫苗遲遲未有進展，使得遏止疫情更為困難。

專家指出，λ擁有更強的傳染性。在秘魯與智利，疫情持續暴漲，在布宜諾艾利斯，新病毒已占確診病例的逾4成。「容易傳播代表著更多死亡與住院，醫療體系崩壞為遲早的事」。連續兩波的病毒變異，情勢已達失控的地步。甚至，在λ潮之下疫情更嚴峻是必然的事情。

專家認為，與其他變異株相比，λ引發的腸道腹瀉問題恐更嚴重。對於疫苗是否失效，目前仍需要更多研究證實疫苗效力的持續性。換言之，在沒有十足證據前，推廣疫苗接種仍為最好的控制疫情之道。