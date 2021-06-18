全台第三級防疫警戒至少維持到6月28日，降低出門頻率、天天被開不完的視訊會議追殺，以及疫情新聞轟炸的你，是否已經覺得身心俱疲？數位服務平台LINE發起暖心企劃，期待陪伴使用者在防疫警戒期間，能順利舒壓，維持身心健康！

新冠肺炎疫情未見趨緩，全台三級警戒未必能如期在6月底解除，根據LINE TODAY投票上超過11萬6千位用戶的即時民調結果指出，前三大衝擊依序為用餐採買不便（17.13%）、精神壓力增加(14.99%)、休閒娛樂壓縮(12.91%)。LINE期許可透過平台影響力拉近人與人的距離，主動傳遞溫暖正能量，並鼓舞群眾能齊心抗疫，推出一系列暖心企劃。

【LINE TODAY】

由LINE台灣開發的聚合新聞平台LINE TODAY，發起暖心企劃，點入官方帳號後，出現了暖心正能量、暖心好故事、暖心好音樂、暖心好健康，與當前強調即時新聞的趨勢不同，期待使用者能夠過主動觸及一些能提供正能量的內容，維持身心健康。

【每天聽好歌】

LINE發起《陪你賴在家 今天聽我唱》特別企劃，在短短不到一週的時間內，力邀超過25組知名歌手和樂團一同參與，分別接力每天獻唱一首療癒歌曲，6月18日起每天晚間18:00於LINE TODAY官方帳號和LINE MUSIC貼文串上推播宅錄影片，用激勵人心的音樂陪伴全民挺過疫情！

陪你賴在家今天聽我唱系列企劃6/18準時啟動

此外，LINE貼文串官方帳號也未仍有不少視訊會議需求朋友，送上免費可下載的視訊背景。前往LINE貼文串官方帳號使用找尋你喜愛的貼文串創作者所釋出的免費視訊軟體背景。