新冠肺炎染疫後可能產生的「隱形缺氧」已成為民眾一大隱憂，聯新國際醫院指出，「隱形缺氧」有可能造成突然猝死，並表示，一旦緊急發作除應立刻撥打119外，等待救援前亦可用力掐按身體3處急救穴位，維持血氧順暢呼吸。

近日國內傳出多起染疫後因為「隱形缺氧」致死的案例，聯新國際醫院指出，「隱形缺氧」是指身體出現低血氧，卻沒有呼吸困難的感覺，有可能造成突然猝死，聯新國際醫院指出，一旦緊急發作建議立刻打119或1922求救，並在等待時可用力掐按身體的中衝穴、勞宮穴、湧泉穴等3個穴位，幫助維持血氧。

聯新國際醫院指出，中衝穴的位置在手掌中指指尖的中央；勞宮穴是握拳屈指時，中指指尖對應於掌心的位置；湧泉穴位於腳底中線的上三分之一處。此3個穴位可強化呼吸功能，在危急時按壓有助緩解。

聯新國際醫院表示，從中醫的角度來看，「隱形缺氧」是由於痰飲在肺部瀰漫所致，病患於望診時面色為暗黑色，觸診胸口下方的區域時，會摸到腫滿堅硬；病人也會比平常更容易出現疲累或想睡覺的情況。

聯新國際醫院中醫科醫師陳藝文指出有2個簡單檢查血氧的方法，一是嘴唇顏色如果是暗沉或青紫色，就表示血氧濃度偏低，另一方法則是按壓指甲鬆開後如沒有立刻恢復淡紅色，也是低血氧的警訊，陳醫師提醒，60歲以上，有抽菸習慣、具慢性肺部疾病、慢性病三高患者，都是高風險族群，應多加留意。

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