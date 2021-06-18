美國聯準會(Fed)提高今年通膨預測，且暗示不排除於2023年升息，隔夜美股漲跌互現，那斯達克指數意外強勁，寫下歷史次高。今日台股受到台積電(2330)震盪、長榮(2603)被列處置股票影響，開跌5.87點，報17384.74點，盤中震盪劇烈，最高站上17417.5點，終場下挫72.07點或0.41%，收17318.54點最低，成交量5349.36億元。本周上漲105.02點或0.61%，周線連5紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超162.5762億元，投信賣超24.6949億元，自營商賣超11.0443億元，三大法人賣超198.31億元。其中，外資連3日賣超，共提款413.08億元。本周來累計賣超268.68億元，本月來累計賣超426.46億元，今年來累計賣超3883.28億元。

盤面上，台股跌多漲少，僅航運、百貨、電腦設備、食品、生醫、其他及電機收紅。其中，長榮、四維航(5608)雖被關禁閉，航運仍徜徉股海，類股收漲5.28%，成為今日大盤焦點。散裝航運人氣高漲，裕民(2606)、新興(2605)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)及四維航高掛漲停，貨櫃三雄陽明(2609)收漲6.14%、報149.5元，萬海(2615)鎖漲停、收266.5元，遭分盤交易的長榮亦獲拉抬，收漲2.56%。宅配通(2642)、台驊投控(2636)同步攻頂。百貨股收漲1.11%，類股漲幅第二大，日成-KY(4807)、金麗-KY(8429)亮燈漲停。然疫情帶動宅經濟續強，618檔期買氣有望更上一層樓，電商龍頭富邦媒(8454)盤中觸及1580元，收漲3.75%、報1520元，超車祥碩(5269)的1475元，躍上台股第四高價股。東森(2614)同樣受惠618買氣、電商業績看旺，直奔漲停價31.45元。

國際銅價回檔，加上傳統旺季來臨，散熱廠奇鋐(3017)收漲逾9%；泰碩(3338)收漲停價54.7元。輝達(NVIDIA)營運看俏，台系板卡廠擁利多，微星(2377)、技嘉(2376)及華擎(3515)股價沾光，分別收漲5.23%、7.76%及4.13%。舉足輕重的權值股暫時熄火，台積電(2330)整日陷入震盪，收跌0.5%、報603元；同為晶圓雙雄的聯電(2303)收跌2.06%、報52.2元。鴻海(2317)收跌1.33%、報111.5元。大立光(3008)收平盤價3020元。聯發科(2454)小幅開高後逐步走低，收跌1.33%、報965元。

台灣50指數成分股調整，使台股尾盤賣壓出籠，只好黯然收跌。觀察今日金流，電子資金占比44.3%，航運資金則占比38.24%居次。技術面部分，5日RSI為61.97，10日RSI為62.05；9日K值為87.24，9日D值為84.19；20日乖離率為1.87。展望後市，大展投顧總經理賴建承表示，因全球景氣復甦、原物料走高、新興科技及宅經濟需求強勁，Q2財報表現佳的公司有機會成為後續的操作重點，可多留意IC設計、晶圓代工、PA、CCL、散熱；跌深的面板、被動元件也有望反彈。