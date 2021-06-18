周五的官方數據顯示，英國五月零售銷售意外下跌；封鎖禁令的解除，鼓勵了民眾前往餐廳用餐消費，而不是到商店或超商消費。

英國國家統計局表示，五月零售銷售較四月下跌1.4%。路透調查經濟學家預估，五月零售銷售為月增1.6%。

食品商店的銷售在五月遭受最大衝擊。

統計局指出，隨著民眾回到餐館、酒吧等吃喝，對酒館的解封已對銷售產生影響。

與去年同期相較，五月零售銷售增加24.6%，然仍低於增加29.0%的預期。