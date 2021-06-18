《國際經濟》民眾開始外食 英國5月零售銷售意外下跌 15:242021/06/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周五的官方數據顯示，英國五月零售銷售意外下跌；封鎖禁令的解除，鼓勵了民眾前往餐廳用餐消費，而不是到商店或超商消費。 英國國家統計局表示，五月零售銷售較四月下跌1.4%。路透調查經濟學家預估，五月零售銷售為月增1.6%。 食品商店的銷售在五月遭受最大衝擊。 統計局指出，隨著民眾回到餐館、酒吧等吃喝，對酒館的解封已對銷售產生影響。 與去年同期相較，五月零售銷售增加24.6%，然仍低於增加29.0%的預期。 《國際金融》歐股連9漲止步 礦業股重挫 《生醫股》加科思藥業獲AbbVie 2000萬美元里程碑金 #零售銷售 #英國 #五月 #銷售 #商店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5月人民幣實際有效匯率 創年內新低 12:102021/06/18 財經 《通信網路》璟德忙擴產 今年業績戰新高 14:162021/06/18 財經 民生物資採買 消基會籲借鏡英國 10:522021/06/18 生活 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:592021/06/18 財經 《觀光股》漢來美食推宅美食自救 首波預購業績達千萬 14:332021/06/18 財經 銅價大跌 線纜股18日股價再呈跌多漲少 11:202021/06/18 財經 《國際經濟》美國用力花錢 墨西哥5月GDP暴增24.8％ 15:422021/06/18 財經 免費電商課程 新北助企業轉型 04:102021/06/18 地方新聞 《興櫃股》豐原汽車2.4億元電動巴士 凱勝綠能奪單 12:002021/06/18 財經 《商情》料需求增 帶動國際鐵礦石反彈逾3％ 12:002021/06/18 財經 精巧廚藝搭食器 秒變美食網紅 04:102021/06/18 時尚消費 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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