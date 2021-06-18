新冠本土疫情升溫，影響民眾購屋貸款以及創業和買車意願？據法國巴黎保險發布「2021全球保障型保險消費者調查報告」顯示，台灣受訪者表示願意貸款購買房子的比例，從2019年的79%降至2021年的62%；貸款創業的比例也從60%下修至49%；貸款購買車子的比例則從61%降至46%，顯見疫情之影響甚鉅。其中，80%的台灣受訪者認為無法償還貸款的主因為「重大疾病」。

國立政治大學風險管理保險學系教授彭金隆表示，疫情增加大家對未來生活的憂慮感，特別是在台灣有極高房屋自有率下，負擔高額房貸或負債的民眾不少，調查顯示疫情發展也已經開始讓民眾擔心影響未來的還款能力。調查指出台灣民眾雖然對於信用保障相關保險的知覺程度，與全球平均相當甚至更高，但實際為負債風險付諸行動投保的人卻偏低甚多，明顯出現保障上的缺口。相較於國外房貸壽險投保比率高的國家，常見的做法為採團體房貸壽險形式承保，而國內房貸壽險的投保比率則較為偏低；未來也許可以朝集體投保的方式研究，或是開發各式新型態房貸壽險產品，以提高承保的比率。

「2021全球保障型保險消費者調查報告」容反映過去一年多來，全球及台灣之受訪者在受新冠肺炎疫情的衝擊與影響下，對保障型保險商品的看法、需求、期待所產生之變化。在近期台灣疫情升溫，台灣消費者齊心抗疫的同時，也是檢視自身的保險保障是否充足的時刻。根據最新的調查顯示，僅有8%的台灣消費者認為自己有足夠的保險保障，比例只有亞洲的一半；而有八成的台灣民眾表示，擔心因為重大疾病而無法償還貸款，且有八成六的台灣民眾認為，最擔心突發疾病的發生，顯示台灣消費者對於疾病、醫療有著高度的隱憂，突顯保障型商品需求殷切。