中鋼開出7月盤價平盤後，中鋼集團中鴻(2014)今年7月內銷盤價為平高盤，其中，熱軋及冷軋產品也是平盤，鍍鋅鋼品每公噸則調漲600元；外銷方面，7月~9月外銷依產品及地區別調漲0~40美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鋼日前開出7月和第三季內銷盤價，熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等月盤產品全面開平盤，終止連12個月之漲勢，季盤則再漲4.1%。

中鴻全數為月盤產品，與市場行情連動性密切。隨著歐美鋼市續熱，鋼價持續上揚，中鴻7月內銷盤價為平高盤，熱冷軋為平盤，鍍鋅產品達成連續第13個月漲價的態勢。

中鴻表示，目前原料煤鐵價格維持高檔，且鋼市供給偏緊格局不變，公司產品售價現階段與國際行情尚有落差，實有調漲空間，然考量國內近期受新冠疫情影響，故本次盤價採溫和調整，以兼顧下游產業競爭力並蓄積鋼市成長動能。

中鴻指出，歐美製造業採購經理人指數(PMI)續創新高，在各國新冠疫苗施打率加速提升及持續財政刺激措施下，世界銀行將2021年全球經濟成長預期自4.0%提高至5.6%，為1973年以來最佳，其中美國自3.5%上調至6.8%、歐元區自3.6上調%至4.2%、中國自7.9%上調至8.5%，顯示世界經濟將穩健增長，下游產業復甦趨勢不變。

此外，先前中國大陸政府為平穩物價及緩解通膨壓力，嚴控大宗商品價格炒作，雖導致短期鋼價震盪，但在官方減碳排放目標下，近期唐山、邯鄲等地持續調控環保限產，加上限縮鋼材外銷出口政策，預計下半年中國鋼市供需基本面將維持良性平衡。