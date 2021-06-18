鴻海集團創辦人郭台銘有意採購BNT疫苗未果，今透過臉書要求會見總統蔡英文，引發關注。行政院發言人羅秉成隨即召開記者會表示，政府已發函授權同意永齡基金會跟台積電洽購BNT原廠疫苗的提案，也會協助持續和德國政府、BNT及其代理商共同商議，由政府採購BNT疫苗。對此，國民黨台北市議員王鴻薇恍然大悟表示，政府態度180度轉變，原來是護國神山出手了。

王鴻薇今（18日）在臉書發文表示，郭董奔走多時，今天行政院終於給了說法，願意給台積電、永齡基金會授權，向德國BNT買疫苗。一切都有答案了。永齡基金會本月1日送件之後，不但未見政府積極協助，反而嘲諷快過期，買不到唱衰不斷，更別說遭側翼、145O攻擊。

不過，最近出現戲劇變化，王鴻薇恍然大悟，原來，是護國神山出手了。台積電6月10號送件，郭台銘13日就接到了衛福部長陳時中的電話，昨天蔡總統發文感謝郭董，顯示政府願意開綠燈。整個政府態度出現180度的轉變，果然護國神山份量不同，而在疫苗採購中，被指稱介入有意見的的民進黨立委和派系，王鴻薇痛批，「拿開你們的髒手」。

王鴻薇最後感謝台積電和郭董的付出，表示「不論最後能不能買到一千萬劑德國BNT，台灣人民都會感謝你們」。許多網友也在其PO文底下留言，認為「政府該做的不做，還東卡西卡，人命關天，政府別再造孽了」、「結果繞了一圈！本來東洋就可以買，因為有人幻想著高端大氣上檔次的國產疫苗利益，拒絕了東洋，結果，全盤皆輸之後，迫於死了五百多人的壓力，就是這樣？早知如此何必當初」？