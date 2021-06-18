南投縣18日出現第1件施打新冠肺炎疫苗後，不良反應死亡事件，死者75歲男性，是埔里基督教醫院附設護理之家住民，有糖尿病、高血壓慢性病史，他在15日接種疫苗，18日凌晨，護理人員發覺他臉色異常，檢查已無生命徵象。

個案死因是否和疫苗有關，目前無法確定，衛生局已依疾管署規定，完成疫苗接種不良反應通報，將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。