南投首見接種後死亡案例 75歲男15日施打疫苗今身亡 15:292021/06/18 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣第1件，75歲男性施打疫苗後死亡。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣18日出現第1件施打新冠肺炎疫苗後，不良反應死亡事件，死者75歲男性，是埔里基督教醫院附設護理之家住民，有糖尿病、高血壓慢性病史，他在15日接種疫苗，18日凌晨，護理人員發覺他臉色異常，檢查已無生命徵象。 個案死因是否和疫苗有關，目前無法確定，衛生局已依疾管署規定，完成疫苗接種不良反應通報，將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。 中市再增1洗腎患者打疫苗後猝死 兩日共7長者死亡 雲林2長者打AZ後猝死 縣府慰助 #南投縣 #首例 #75歲 #施打疫苗 #身亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市80歲以上、不在籍長輩 今起開打疫苗 13:212021/06/18 生活 雲林再增2長者過世 皆在15日接種疫苗 已累積4人死亡 13:172021/06/18 生活 施打AZ疫苗後死亡 新北市再添5人！全是高齡、慢性病 15:272021/06/18 生活 原民嬤打疫苗太緊張 里長陪禱告安撫 04:102021/06/18 地方新聞 居留證75歲以上也可打疫苗 陳時中：依各縣市政府規定接種 14:492021/06/18 生活 75歲以上打疫苗死亡通報 陳時中：台灣比例比南韓低 14:262021/06/18 生活 疫苗第2波 南投村里長通知長輩 04:102021/06/18 地方新聞 逾113萬民眾接種 長者施打AZ 3天累計27人猝死 04:102021/06/18 焦點要聞 新北不在籍85歲以上長者疫苗開打 秩序良好 10:472021/06/18 生活 鄭文燦加場打疫苗 里長怨吃不消 04:102021/06/18 地方新聞 長者猝死頻傳 雲嘉施打率下降 04:102021/06/18 地方新聞 生活熱門新聞 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 照片曝光！日月潭蓄水量瘋狂飆升破84％ 九蛙開始泡澡了 - 生活 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。