全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

新北市長者施打疫苗後死亡案件，今天再增5人，新北市衛生局長陳潤秋表示，這5例分別有養護機構、洗腎中心及接種站，有高齡也有慢性疾病等因素，詳細死亡原因待釐清。

陳潤秋說，這些個案是不是和疫苗有關，會由審議小組委員會審議，只要確認跟疫苗有關，都符合救濟措施。

衛生局表示，新增的5例分別是，63歲男性，14日在洗腎中心接種後，16日清晨4點死亡；86歲男性，15日接種站接種，患有慢性病，16日晚上9點出現發燒，17日凌晨死亡。

還有通報81歲女性，17日上午在護理之家接種，本身患有慢性病，當天下午5點血氧低，晚間送急診急救，晚間11點死亡。

一名86歲女性15日在三重接種站接種，18日清晨4點50分發現無反應，緊急叫救護車，人員抵達現場時個案已死亡。

板橋則有一名99歲女性，16日下午在養護之家接種，長期臥床，當晚呼吸急促、血氧偏低，送往醫院急救，18早上死亡。