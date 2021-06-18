台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，美景成為打卡新亮點，也帶動當地發展榮景。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，中央推動房地合一與實價登錄2.0新制，照常將在7月上路，對此，中華民國全國商業總會主席賴正鎰18日表示，房地合一與實價登錄2.0對市場影響，在6月份移轉交易數字會充分揭露，但目前市場降溫最大因素，其實是疫情帶來的恐慌與觀望，相信只要疫情平緩下來、解除全國3級警戒，有自住需求的剛需買盤就會很快回籠，因此建商多數將第2季推案計畫延遲到第4季，甚至等到明年初再伺機而動。

台中市地政局統計，今年前5月台中市除建物交易移轉棟數較去年增加2成以上外，土地交易筆數及面積也有2成增長率，1至5月台中土地交易累計3萬4566筆，較去年同期2萬8003筆成長23.4％，以龍井區成長126.4％最多；霧峰區62.5％、北屯區36.4％；移轉面積之多則是東區居冠，年增率達5倍以上。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台中的東區算是發展較早、生活機能完善且房價較持平區域，近年在建國市場搬遷新址、鐵路高架捷運化、秀泰影城進駐、台糖湖濱園區開發，三井Lalaport購物商場動工暨大智路貫通東區與站前鬧區等利多帶動徹底翻轉，快速上演補漲行情，2字頭漸少，隨原物料上漲短缺，東區平均房價可望很快站穩3字頭。

鄉林不動產研究室說，4月底立法院通過房地合一2.0修正法案，敲定7月上路實施後，台中市土地買賣最熱的北屯與太平區，前5個月累計成交面積均較去年同期減少，不少建商為降低購地成本與推案壓力，轉往東區及海線龍井等區獵地。

政府先後祭出多項打房措施後，原本台中市去年土地交易最熱絡的北屯與太平區，在今年第一季土地轉移面積分別縮減26％與44％，打房措施對土地買賣影響明顯。

今年前5月，台中各行政區土地交易筆數及轉移面積前3名分別是東區、龍井區與霧峰區，因應疫情及首購低總價市場需求，市郊蛋白區的土地交易熱度正悄然上升。

賴正鎰進一步分析，現正值防疫期，但有囤地計畫者的購地動作仍未停歇，紛紛轉移獵地目標，改往蛋黃區以外的新興重劃區或蛋白區圈地，甚至是南投草屯與彰化員林等地區土地交易熱度也快速推升。

政府接連祭出打炒房政策，造成房市觀望，但還未出現逃命潮或砍價拋售等殺盤現象，鄉林不動產研究室指出，投資與置產族群做好長期持有或延後出售打算，房地合一、實價登錄2.0施行在即，防疫三級警戒，以預售建案為主力的建商，暫時封盤或暫緩推案，新成屋及中古屋則是改線上帶看賞屋，預估下半年房市可望維持「價穩、量縮」格局。