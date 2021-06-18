櫃買中心18日表示，對普生公司（4117）違反資訊申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，普生公司未依國際財務報導規定認列營收，致公告自結營收後有調減收入情事，且對單月營收影響金額重大，核有疏失，櫃買中心依興櫃審查準則第63條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。