普生公司違反資訊申報遭處違約金1萬元 15:302021/06/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，對普生公司（4117）違反資訊申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，普生公司未依國際財務報導規定認列營收，致公告自結營收後有調減收入情事，且對單月營收影響金額重大，核有疏失，櫃買中心依興櫃審查準則第63條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 涉違反國安法 香港壹傳媒5高層被捕 櫃買中心建立結構型國際債券櫃檯買賣制度 #普生 #櫃買中心 #資訊申報 #違約金 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元富證券攜手證交所 線上引資 11:212021/06/18 財經 北農爆群聚18人確診還要員工「自行篩檢」 深夜急發478字聲明 03:432021/06/18 生活 《鋼鐵股》運錩擬現增、發債 估籌資5.4億元 10:012021/06/18 財經 國產試劑核准 侯籲速供居家快篩指引 04:102021/06/18 焦點要聞 日盛投顧下周看好航運、矽晶圓等四題材類股 13:312021/06/18 財經 路透：拜登新令護個資 恐致陸App收傳票或禁用 13:532021/06/18 國際 618購物節》亞太電信、台灣之星宣佈限時多元方案 14:432021/06/18 科技 居家快篩即將開賣 價格、販售地點6大重點一次懂 07:562021/06/18 生活 綠界 榮登興櫃第一千金 04:102021/06/18 財經要聞 《櫃買市場》2股1債今起預收款券 元大投信債券ETF指數資格認可通過 08:192021/06/18 財經 工商社論》建構反壟斷的全球商業營運模式之應然與實然 04:102021/06/18 財經要聞 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 要打國產疫苗？企業主管最新調查結果：驚人 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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