防疫進入三級警戒，昔日人潮滿滿的屏東市勝利星村瞬間變得冷清。（林和生攝）

勝利星村業者設計手工皮革口罩掛繩，搶攻防疫商機。(屏縣府文化處提供)

趕在農曆年前修復完工的屏東市勝利星村，頓時成為市區最夯景點之一，無奈受到新冠肺炎疫情衝擊，由過去人滿為患至今卻門可羅雀，業績更從雲端落到谷底，業者近期調整腳步，在防疫期間推出餐飲外帶及線上購服務，盼讓民眾宅在家的日子也能感受眷村美好。

疫情帶動宅經濟，勝利星村園區內的餐飲店家順勢推出外帶及宅配服務，以川菜美食為主的店家研發招牌料理便當，辣到爆汗的辣子雞、老眷村豆腐，讓饕客在家也能享用想念已久的眷村味；除此之外，還有六菜一湯的防疫將軍宴，採用在地食材，一次打包回家，吃得安心又開心。

不只如此，部份店家也推出人氣蛋糕甜點、文創商品線上訂購，創意皮件品牌以防疫為發想，設計防疫小物手工皮革口罩掛繩、隨身酒精罐皮套，實用且質感十足。

業者無奈地說，年節期間園區內滿滿人潮，客人應接不暇，做生意的都笑得合不攏嘴，突然疫情一爆發，現場不論平假日，瞬間顯得冷清，所有人心情像洗三溫暖。

業者陳世陽附和著說，這段期間店內訂單幾乎掛零，網路賣場也受影響，6月原是送禮旺季，今年也因疫情取消畢業典禮，跟以往相較禮物訂單掉了5成；酒精皮套則是最近開發的新品，陸續有顧客下單，盼能多少彌補業績、盡快度過這次難關。

屏東縣政府文化處表示，勝利星村店家受疫情衝擊，縣府減收租金及權利金各50％，協助店家紓困；因客源驟減，部份店家在疫情期間轉型求生存，透過外帶及線上購方式，希望大家以行動相挺，一起努力抗疫。