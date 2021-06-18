女星蔡湘宜因拍攝提神飲料廣告走紅，經典洗腦台詞「你累了嗎」更是席捲全台，先前還曾自爆悲慘童年生活，所幸一切都過去了。近來國內受到疫情衝擊，蔡湘宜也透露近況，呼籲大家就算都待在家還是要好好生活，「如果你不讓自己好過，還巴望誰讓你好過？」

蔡湘宜在臉書發文坦言，疫情爆發一個月以來，她除了偶爾出們買菜，其他時間都待在家落實防疫，她也強調宅在家絕不是耍廢，「我不忙但也沒閒著。我不打遊戲、不LINE人聊天，卻也從不無聊」，她也分享買菜時看見的有趣景象，「看到菜攤子的工讀喵精神抖擻在顧店」，仔細觀察生活中到處都是小確幸。

蔡湘宜向大家信心喊話，人生過得如何操之在我，「人生是自己的，日子怎麼過、過得是好或不好，完全是個人的心態問題！如果你不讓自己好過，還巴望誰讓你好過？」並附上菜攤貓咪的可愛照片，傳達滿滿正能量，也引來網友狂推按讚，還有人留言直呼：「好乖的喵」。

事實上，蔡湘宜雖然看起來開朗樂觀，童年卻被繼母虐待，常常沒來由要她去罰跪、賞巴掌，甚至被要求來開這個家，繼母還曾有次將她關入狗籠裡，一直都晚餐時間才將她放出來，此舉竟長達一年以上，蔡湘宜直到爸爸臨終前才告訴對方此事，爸爸也哭著向她道歉，這個長年以來的心結才終於解開。