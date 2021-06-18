全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

全台長者施打AZ疫苗猝死頻傳，基隆市長林右昌18日表示，施打疫苗仍是大家所期待，也是防疫最重要工作，國際上都很清楚，所以還是要鼓勵民眾盡快施打疫苗，形成防疫的防線，至於莫德納疫苗抵台後，這75萬劑要怎分配，交由中央整體來規劃。

林右昌表示，基隆18日新增4例，其中養護中心3例、護理之家1例，案13805（60多歲女性）、案13852（80多歲男性）、案13853（70多歲女性） 都是養護中心住民，他們先前PCR檢測3次都採陰，但在「養護中心加強採檢」後，16日都轉陽確診，都是無症狀，已收治醫院。案13804（30多歲男性） 是護理之家住民，2次PCR陰性，後轉陽，也是無症狀，已收治醫院。

林右昌說，19日會幫80歲長者施打疫苗，至於85歲還沒打，也可打，會協助大家，「疫苗還是防疫最重要工具、也是最重要動作」，鼓勵市民朋友能打就打，當然少部分民眾因過敏有健康因素等狀況，可經專業醫師評估是否施打，長者可自己來做選擇判斷，施打疫苗是個人權益。

他還說，疫苗一波波進來，區里辦公室會統計還沒來施打民眾，之後還有疫苗的劑量，會繼續往下施打。

衛生局長吳澤誠說，目前基隆3家長照機構中有2家做隔離，大概有650住民已施打疫苗完畢，至17日止，基隆22家機構共施打740人，現在還在進行中。