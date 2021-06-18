18日，科技類股領軍下，日經雖一度小漲，但後繼無力日經開高走低收28,964.08點，跌54.25點或0.19%。受到豐田汽車走弱影響，東證收1,946.56點，跌17.01點或0.87%。

瑞士信貸私人銀行認為，市場這周都處於震盪狀態，因為美國利率走向缺少明確方向，很難決定未來資金配置。

儘管醫界反對，但日本可能開放觀眾場邊觀看奧運會。同時，也讓外界擔憂，東奧很可能會導致另波新冠病毒擴散。日本當地媒體18日報導，東京2020年奧運組委會主席希望最多可達萬名觀眾入場奧運。

瑞士信貸補充，東京奧運會不確定性讓日本股市前景不明，這就是日股表現不如美股與歐股主因。

傳出與美國必治妥施貴寶藥廠，達成總價約31億美元協議後，雙方可共同開發與行銷某種實驗性抗癌藥物，衛采股價一度飆升10.26%，最後以5.9％作收。

同時，醫療平台業者M3漲3.4%，醫療設備製造商Terumo也漲1.3%。

豐田汽車股價在本周創下歷史新高後，18日跌3.9%。

保險業者跌3.4%，銀行類股也跌2.1％。同時，過去3周走高的航運股跌6.7%最多。