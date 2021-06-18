墨西哥國家統計局INEGI周四公布初步數據，該國5月經濟較去年同月大幅成長24.8%，反映出經濟正從新冠肺炎疫情引發的衰退中加速復甦。

初步數據亦顯示，5月GDP月增0.5%。

其中，包括製造業在內的第二級產業活動（secondary activities）較2020年5月大幅成長36.4%。包括服務業在內的第三級產業活動（tertiary activities）較去年同期成長19.8%。

如果該初步數據獲得確認，則墨西哥今年5月的經濟活動較2020 年2月的疫前水準僅低約0.4%。在防疫限制措施開始打擊該國經濟時，去年2月是最後一個整個月都未受到影響的月份。

INEGI並表示，4月國內生產毛額（GDP）上修一個百分點，至年增約21.6%。

去年新冠肺炎疫情重創墨西哥經濟，使其GDP暴跌約8.5%。該國財政部表示，2021年經濟可望成長6.5%，收復大部分失地。

強勁的出口帶動墨西哥的經濟復甦，而其最大貿易夥伴美國推出一波又一波大規模的提興支出方案功不可沒。