市場得知美國聯準會可能會提前升息消息後，觀望態度居多。18日韓股區間震盪，最後收3,267.93點，上漲2.97點或0.09%。KOSPI周線漲0.57％，並連5周收高。至於韓股從2021年迄今，也已漲13.73%。同時，韓元貶至一個月低點，韓國公債殖利率也下降。

三星電子與SK海力士分別跌0.49%與1.58%，電池製造商LG化學跌1.56%，Naver則漲2.18%。

疫情雖沒退去，但隨著全球疫苗接種率日與俱增下，18日三星電子據傳將在10月或11月舉行年度三星開發者大會(SDC)。

外資賣超8211億韓元，約7.25美元。

一美元可兌1,132.3韓元，韓元貶0.17%並創5月20日至今最低。同時，韓元周線也跌1.9%，並創3個月來單周最大跌幅。

韓國3年期公債殖利率下跌0.5個基準點至1.322%，10年期的也下跌3.6個基準點至2.043%。