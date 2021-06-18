台中市警察局第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、高飛翔日前擔服巡邏勤務，接獲南屯區某社區管理員報案，拾獲一個零錢包，員警到場後仔細檢視皮夾，發現有現金及健保卡，經警用電腦查詢資料，得知是70歲陳姓婦人所有，暖心員警擔心天雨路滑，親自將錢包送到婦人住家，讓零錢包主人陳姓婦人直誇，員警服務主動積極又有效率。

員警接獲南屯區某社區管理員的電話，表示住戶於社區門口撿到一只皮夾，查看該皮夾內只有現金900元及一張健保卡，所以請員警協助找尋錢包的主人。經警方透過電腦查詢資料發現，原來失主是一位70歲陳姓婦人，並且就住在對面社區。

員警擔心下雨天，婦人外出不方便，乾脆直接到府服務，將錢包送回給陳姓婦人，陳姓婦人接到通知還半信半疑，懷疑是詐騙集團找上門。

見到員警手上拎著的零錢包，才驚覺原來是自己迷糊。並直說一定是買完早餐走回家的路上，不小心把錢包掉在馬路上，幸好有拾金不昧的民眾及熱心服務的員警，才能順利的找到錢包。

南屯派出所所長江松泳表示，為民服務是警察工作項目之一，呼籲民眾對於自身貴重物品應提高警覺，要有隨時保持不離身的觀念。若攜帶皮包外出，可提在手上或背在前方，保持在視線範圍內，以降低被歹徒扒走或不慎遺失的可能。