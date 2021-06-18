東京奧運再度納入棒球項目，原本台灣今年也有望征戰奧運，卻因疫情因素放棄爭奪門票，身為曾有2屆奧運資歷的統一獅隊老將潘威倫，回憶征戰奧運仍直呼興奮，他也鼓勵年輕選手將披上國家隊戰袍是為目標，讓棒球經歷更加充實、完整。

潘威倫國家隊資歷豐富，包含2004年雅典奧運和2008年北京奧運，不過後來2屆奧運都沒有棒球，直到東京奧運棒球才又回歸，不過台灣放棄出征資格賽，下次奧運要有棒球項目，最快要等到2028年洛杉磯奧運。

回憶自己參加奧運盛會，潘威倫透露自己心情很興奮，很多項目的頂尖好手過去都只能在電視上看到，卻因為奧運活生生出現在眼前，「很像是追星，很興奮。披上國家隊戰袍除了為國家貢獻一己之力，更要享受比賽。」

潘威倫認為，打國際賽不僅能夠與各國好手競技，對自己的經驗、自信都是很好的成長養分，他也勉勵年輕球員，朝披上國家隊戰袍為目標，「在身體狀況允許下，這是職業生涯的一個過程，往後可能會是個回憶，讓生涯更加充實、完整。」