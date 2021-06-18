中央將發函授權台積電與鴻海永齡基金會代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，新北市長侯友宜18日表示，總算樂見政府用正面態度提供企業、宗教團體捐贈疫苗的協助，是好的方向。

侯友宜說，只要有助於快速採購品質好的疫苗來台灣，讓群體免疫大幅提升，都是好的方向，一起來面對疫苗不足的問題。

被問到是否考慮循南投縣府模式申請，侯友宜說，在中央授權同時，他只有一項要求，就是大家上下全國一心，讓疫苗快速進來，數量一定要夠、品質要好，任何企業團隊、宗教團體把疫苗引進，這絕對是好事。