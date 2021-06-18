桃園、基隆批評新北未做好疫調，質疑區域聯防出現漏洞；新北市長侯友宜18日召開防疫記者回應，新北的防疫疫調，除了衛生局全數人員投入外，新北警察局更是空前投入300多名警力擴大匡列、精準疫調，至於與他縣市的通報，一直都是遵守中央疫情中心的規則。
侯友宜表示，新北市有空前、最大資訊中心，警察局300多名警力，新北市不斷擴大疫調、擴大匡列、擴大採檢，新北市在疫情大海嘯的時候就投入大批人力疫調，且一直都是透過中央政府的指引；衛生局長陳潤秋補充，疫調上若有活動史，新北都會和其他縣市彼此告知。
桃園、基隆批評新北未做好疫調，質疑區域聯防出現漏洞；新北市長侯友宜18日召開防疫記者回應，新北的防疫疫調，除了衛生局全數人員投入外，新北警察局更是空前投入300多名警力擴大匡列、精準疫調，至於與他縣市的通報，一直都是遵守中央疫情中心的規則。
侯友宜表示，新北市有空前、最大資訊中心，警察局300多名警力，新北市不斷擴大疫調、擴大匡列、擴大採檢，新北市在疫情大海嘯的時候就投入大批人力疫調，且一直都是透過中央政府的指引；衛生局長陳潤秋補充，疫調上若有活動史，新北都會和其他縣市彼此告知。
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