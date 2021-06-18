新北市長侯友宜17日提出，新北市民染疫死亡，每位發放10萬元慰問金 ，對於基隆是否跟進，基隆市長林右昌18日表示，事實上基隆也有《基隆市市民亡故慰問金發放自治條例》，只要基隆市民符合相關規定，本來就也可以領10萬元慰助金。