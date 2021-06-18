新北染疫亡者發10萬慰問金 林右昌：基隆也有 15:552021/06/18 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜17日提出，新北市民染疫死亡，每位發放10萬元慰問金 ，對於基隆是否跟進，基隆市長林右昌18日表示，事實上基隆也有《基隆市市民亡故慰問金發放自治條例》，只要基隆市民符合相關規定，本來就也可以領10萬元慰助金。 中央沒做地方自己做 羅東鎮發放確診病逝者6萬元慰問金 新冠往生新北發10萬 北市暫不跟進 #慰問金 #基隆 #染疫 #林右昌 #10萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長者施打疫苗再添2死 桃園發10萬慰問金 09:242021/06/18 生活 家有孩童今起可在ATM領1萬元現金 蘇揆發文教你「三步驟」 09:172021/06/18 政治 金山累計15人染疫 議員此舉讓鄉親們讚爆 11:102021/06/18 寶島 簡訊實聯制補貼電信商 砍5億 04:102021/06/18 政治要聞 台中＋2確診 3歲童、網拍發貨員解隔離前雙雙染疫 16:342021/06/18 生活 雙北6月火化增 死亡數疑蓋牌！是否和疫情相關 殯葬業者不願揣測 04:102021/06/18 社會新聞 萬華重症按摩女拔管欲脫逃 對醫護狂咳吐口水吼：為何要救我 10:552021/06/18 社會 疑打疫苗死亡 指揮中心：同意解剖發30萬慰問金 14:452021/06/18 生活 染疫恐隱形缺氧 中醫指發作時可按這3處 15:252021/06/18 生活 接種疫苗致死 最高賠償600萬 04:102021/06/18 財經要聞 立院決議因疫情死亡者發10萬元喪葬補貼 政院：納入評估討論 15:192021/06/18 政治 生活熱門新聞 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 照片曝光！日月潭蓄水量瘋狂飆升破84％ 九蛙開始泡澡了 - 生活 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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