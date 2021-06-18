遊戲預告影片

全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今（18）日宣布，將與來自紐約的獨立遊戲開發團隊 DANG! 合作推出《Boomerang X（暫譯：迴旋鏢 X）》，在 7 月 9 日正式發行 Switch 和 PC 版本，並首次釋出全新的遊戲預告影片。這款「第一人稱迴旋鏢（First Person Boomeranger，簡稱 FPB）」遊戲的遊玩方式相當特殊，玩家將透過丟擲神奇的迴旋鏢來掌控空氣力學，藉以在空中移動或擊殺各種敵人。

將你自己彈射到空中，透過抓住各種落下的物體延緩下墜的步調，然後用你手中擁有鋒利刀刃的迴旋鏢來切穿所有沿途群聚的邪惡生物。玩家們將在許多往昔繁榮過的地景內穿梭，透過犧牲來藏匿神話。最終玩家需要踏上神途、逐漸下探到那些失落的地域去淨化每一座大廳，確保沉睡在底下的邪惡將不再復返，就是你的任務。

「肥宅們是接不住這個迴力鏢的，只有真正的勇者才能迎接挑戰！」Devolver Digital 的 CFO Fork Parker 如此評論。

想要獲得更多資訊，可以追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 DANG! (@videodang) 的 twitter。目前《Boomerang X》已在 Steam 上釋出 試玩版，玩家們可以透過搶先體驗來感受騰空彈射的快感，並解鎖遊戲成就！