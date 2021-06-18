台中市一名83歲陳姓老翁，獨自騎著腳踏車外出，因為忘記回家的方向，不慎在離家15公里外路口迷路，徘徊到深夜時分，員警見老翁雙腿疲軟，便貼心地請老翁坐上巡邏車，並將腳踏車搬上巡邏車後車廂，載回派出所讓老翁休息，員警還提供麵包飲水供其果腹，隨後協助聯繫老翁家屬前來派出所接老翁回家，家屬見老翁平安歸來，連忙感謝員警的熱心協助。
台中市警察局第六分局永福派出所警員李宗穎、李裕凱日前深夜巡邏經過西屯路與安和路路口時，見1名老翁牽著腳踏車緩慢前行，立即上前關心，這才得知老翁已迷途多時。
陳姓老翁騎著腳踏車出門，卻在路上迷途，找不到回家的路，在路上徘徊到午夜，員警發現老翁體力不濟，趕快請老翁坐上巡邏車，還將腳踏車搬上巡邏車後車廂，載回派出所讓老翁休息，連絡家人接回。
警方呼籲，家中如有年邁長輩，切莫讓長輩獨自外出並可申請「愛心手鍊」服務，若家中長輩不慎走失時，以利查證迷途者身分及聯絡家屬，趕快幫長者找到回家的路。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。