林隆璇今帶81歲爸媽接種新冠肺炎疫苗。（翻攝林隆璇臉書）

林隆璇今帶81歲爸媽接種新冠肺炎疫苗。（翻攝林隆璇臉書）

近日年長者大規模施打新冠肺炎疫苗，卻相繼傳出老人家疑因注射疫苗後過世案例，林隆璇今（18日）陪伴81歲爸媽施打疫苗，他一直很關注近日新聞報導、清楚疫苗風險，「新聞上當然有一些負面消息，我們做子女的會擔心，但蒐集相關資料後，結論還是覺得要打疫苗比較好」。林隆璇表示爸媽都很勇敢，兩位老人家也都覺得必須要打，心態上都很能接受，「我爸甚至知道能打疫苗的時候還說太棒了」。

林隆璇表示施打疫苗過程，從排隊到結束約僅半個小時不到，「其實沒有等很久，整體很流暢，前來協助的里長、義工都很親切，讓接種疫苗的長者都很放心，心情也很輕鬆」；接種疫苗後他陪同爸媽返回住處，隨時注意兩人狀況，「爸媽剛打完目前沒甚麼感覺，但打的前後都有喝大量的水」。

林隆璇近日一直忙著處理兒子林亭翰今天上線的網劇《陪你到世界終結！》宣傳相關事務，「因為片尾曲是亭翰寫的，所以也要處理這首歌後續發行相關工作」，父子倆居家防疫期間工作不停歇。