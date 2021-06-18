本土疫情爆發，台灣進入全國三級警戒明日將滿1個月，許多產業都受到疫情的影響，店家直接歇業關店，網紅鳳梨日前（17日）在個人臉書發言表示自己對於居家防疫的看法，他表示，店裡生意的業績，都受到這次疫情的影響，並向媽媽借500元當晚餐的餐費，男兒淚不禁默默流下來。

昨日網紅鳳梨在臉書上與粉絲分享：「坐在店門口突然湧現一股惆悵，看著冷清的街道，感覺一片沉寂，想著昨天被球賽3:0的事，眼淚不禁不爭氣地滑落，又來跟我媽借500元，今晚的晚餐有著落了。」他坦言表示：「本來就已經沒什麼人的城市，變得更加沒人，也不知道何時才能恢復正常生活。」

網紅鳳梨（吳泓逸）關看街道沒有什麼人，不禁感嘆何時能回歸正常生活。（圖/鳳梨臉書）

許多網友在底下留言表示：「鼠薯褲子很帥，哪裡買的？」、「有阿母可以罩的孩子，是幸福的」、「助理辛苦了！還要抓角度」、「三千拿去吃飯，麥卡倫借我把妹」、「3：0 難道鼠叔也追歐洲杯？」、「昨天義大利也是完美3：0喔」、「500的晚餐很豐盛耶！」、「五佰元，一個便當、一包煙、一杯飲料，剛剛好」

鳳梨（吳泓逸）為丞逸國際創辦人，目前全力衝刺事業，曾表示對於演藝圈毫無興趣。（圖/鳳梨臉書）

語氣中看得出來鳳梨，對於整個疫情改變了大多數人的生活，心中是滿滿的無奈感，希望能盡快回到原來的生活步調，日前為自己公司所販售的產品，拍攝宣傳照。他坦言：「礙於大環境疫情嚴重影響，公司聘請模特兒經費拮据，本人只好親自補位，這年頭錢真得難賺。」

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