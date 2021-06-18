全台接種疫苗後猝死案例頻傳 高大成列遺體表徵：關鍵看這

各縣市頻傳打完疫苗後猝死案例，台南市也有1名90歲老翁疑似打完疫苗隔天在家中身亡，各地陸續出現緩打潮，台南市昨天單日施打劑量仍達1萬6497劑，不受猝死影響，也因應日本捐贈首波AZ疫苗使用率100％，第二波3.17萬劑開打，今起也開放83歲以上施打，未料，時隔1天，今天各站平均報到率只剩5成。

台南市長黃偉哲今天被問到台南是否出現緩打潮，他說，疫苗目前仍是僧多粥少，許多消息未經證實與疫苗相關就不能論斷，是疫苗造成死亡，不過，受到媒體一直報導猝死案例，多少衝擊長輩接種意願。

衛生局長許以霖今天實地走訪各接種站觀察，今天原定報到施打疫苗人數，各站都明顯下降約50％，確實相關訊息還是對長輩有一些影響。他說，昨天公布施打對象已從83歲以上就開放施打，因此，不會影響到施打疫苗的速度跟對象，希望還是能在穩扎穩打情形下，在有限疫苗下，讓市民達到一定比例的免疫力。