李安國際間最知名作品之一《色戒》，意外捧紅飾演女主角的新人湯唯，在電影播出多年後，飾演女二的朱芷瑩在奪下第50屆金鐘影后才透露，當年自己不敢脫所以「錯失第一女主角」；近年來朱芷瑩累積不少影視作品，今（18）日更曬出一張只穿西裝外套裡面全空的性感照，看出她似乎已不再拘泥於尺度。

18日上午朱芷瑩在IG更新近況，提到目前持續居家防疫，更感謝為疫情付出的每一位天使，她也正面地提到，「團結才是力量，維持信念並散發正能量」，在每天不鬆懈的情況下，一定會更好；而她也罕見PO出性感照，紮起低馬尾，身上只穿一件黑西裝外套，細看能發現外套裡疑似沒穿，中空露出一片肉色，若隱若現的好身材，讓粉絲超驚喜。

朱芷瑩昔日自曝當年因為不敢脫，錯失《色戒》第一女主角。(圖/ 摘自朱芷瑩IG)

朱芷瑩當年被李安導演相中，出演電影《色戒》的第二女主角，以電影出道作來說表現可圈可點，之後電影和電視劇邀約也不斷；直到2015年朱芷瑩奪下第50屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，演技獲得肯定，她卻忍不住在慶功宴上吐露心聲。

其實朱芷瑩被李安導演選中拍《色戒》時，她居然因為不敢脫，赤裸和梁朝偉演床戲，因此「錯失第一女主角」，最後角色由湯唯演出，她更沒想到電影上映後，湯唯瞬間變成炙手可熱的電影巨星；朱芷瑩坦言，當時擔綱女二，看到湯唯如此成功，她的確失落感很大，不過，她也謙虛地說，「就算當初是自己接下女主角，可能覺得自己不像湯唯演得那麼好」。