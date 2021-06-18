若打疫苗是對抗新冠肺炎必經之路，現在是否要先搶買疫苗險？保險專家劉北元18日表示，據英國臨床分析，60~69歲打AZ疫苗產生血栓的機率約百萬分之8，低於車禍發生機率，只比雷劈的百萬分之1機率略高一些，若要投保疫苗險，可以先從發生機率、要彌補什麼損失，來決定是否投保。

劉北元分析，施打新冠肺炎疫苗產生不良反應，可能出現的成本，一是無法工作的經濟損失，二是住院治療的醫療費用。所以投保要看四大關鍵，第一個關鍵是要看疫苗險的保單條款，是否一定要住院才理賠，若在醫療量能吃緊時，打疫苗的不良反應是否有醫院可住？還是只要註明是醫療量能不足，即可比照住院日額理賠？就事關保單如何啟動理賠、拿不拿得到保險金的關鍵問題。

第二關鍵是若只是無法工作，但又沒能住院，劉北元說大部分的疫苗險應都沒有給付無法工作的費用，所以投保前還是要先看清楚保單理賠範圍。

第三是已有醫療險者有沒有必要再加買疫苗險？若只是理賠住院日額及小額的確診慰問金，就已有住院醫療者，是否還要加買疫苗險，但若是疫苗險有給付喪葬補償費用，即就是多安排一個類意外險的保單。且保險局已表示，只要施打疫苗險後身故，現售的四張疫苗險中，有三張都會理賠。

第四是若有意外險，是否還要投保疫苗險？劉北元分析，疫苗險承保事件是接種疫苗後的不良反應，只要身體各種狀況是在接種疫苗「後」發生，不必證明是否有因果關係，都應會理賠；但若只是一般意外險，如打疫苗後不幸身故，必須確定打疫苗是死亡的「主力近因」，可能需要醫學及科學上的驗證，對受益人而言，恐會是一場曠日費時的訴訟。因此若擔心打疫苗後不幸身故，投保疫苗險的保障是比一般意外險明確一些。