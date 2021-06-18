新冠肺炎疫情對台灣企業衝擊深遠，行政院的勞工紓困貸款開放50萬名額，申請人近百萬，台南市政府見僧多粥少，18日宣布比照中央方案利率，再開放1000個名額，政府補貼首年利息，基層勞工認為，貸款只是一時，最終仍希望找回穩定的工作。

全台受疫情影響的勞工難以估計，中央紓困貸款名額僅50萬人，至今已申請93萬件，明顯供不應求，台南市勞工局宣布加碼，比照中央的方案利率，再開放1000個勞工名額，條件為年滿20歲受疫情影響的勞工，2019年與2020年各類所得總額在50萬以下者，若無勞保者，也可只出具所得證明。

台南市勞工局表示，勞工紓困貸款每人最高10萬元，利率為1.845％，期限3年，首年利息政府補貼，貸款前6個月為寬限期，第7個月開始還本金，第2年本息按月攤還。

中央的紓困貸款，找到30多家銀行提供貸款，台南市政府正尋找願意提供貸款的銀行，並啟動第2預備金支付勞工貸款的首年利息，希望大家一起度過難關。

有基層勞工表示，增加貸款名額雖是政府的美意，最終希望貸款只是一時的，等到解除防疫措施，卻背負了太多債務，反增加壓力，甚至無法攤提還款。期盼社會趕快回到正常運作，民眾找工作才有生機。