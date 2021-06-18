疫情衝擊百工百業，民眾生計雪上加霜，為減輕對停班停業勞工影響，勞動部去年起推動「安心即時上工計畫」，提供參與公部門計時工作機會，至今中彰投地區派工超過4000人次。勞動部整理各方建議，18日正式公告，針對四大方向進行放寬，包含放寬資格條件、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請管道等，配合該計畫修正，中彰投地區將提供逾3000個工作機會。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，「安心即時上工計畫」放寬參加者資格，只要年滿15歲國民或與在我國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加，不再需要過去1年內有勞保或就保投保紀錄。

另，計畫原規定每人每月最高工作80小時，每人最長補助6個月(480小時)，每小時基本工資160元，修改為到明年6月30日計畫截止前，每人最長得申請上工960小時，而曾經申請過本計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，目前正上工的民眾，也可以繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。

對地方政府的防疫需求，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月2000元，依實際上工時數按比例核給。

中彰投分署特別呼籲，為便利申請程序及避免群聚，民眾可優先運用勞動部安心即時上工計畫網頁進行線上申請，或者於中彰投分署網站「下載專區-安心即時上工計畫」或透過QR CODE下載申請登記表，以電子郵件、傳真、郵件等方式，寄送申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，可電洽最近的公立就業服務機構，預約前往時間分流送件，並攜帶身分證件臨櫃辦理。