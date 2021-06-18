台中市的金母橋為鐵拱橋、高度約4層樓高，17日晚間38歲張姓女子獨自爬上橋頂端，不斷揮手，甚至做出奇怪的肢體動作，警察局保安大隊員警行經發現，擔心女子可能發生意外掉落河床，立即通知轄區警方及消防局調派雲梯車到場，成功救援，並將其送醫觀察。

保安大隊第一中隊指出，當時小隊長蔡東峰、石品垠、警員賴俊男、黃瑞豐等4員執行巡邏勤務時，接獲1名騎機車民眾驚慌攔停巡邏車報案，指稱有1名女子自行爬上新興路與旱溪東路口金母橋北側鐵拱橋高處，場面相當危急。

保大員警現場實施交通管制，警消緊急出動雲梯車、救護車、消防車趕抵，將疑受情緒困擾的張女帶下來後，情緒仍顯得相當激動，口中念念有詞，警方認為她精神狀況不佳，強制送醫。

現場警消救護人員到場，花了約近1個小時順利救下張女，因無生命危險，並由轄區第五分局北屯派出所員警，帶上救護車護送至衛生福利部台中醫院，並通知張女家屬前往醫院探視，疫情期間，警方勸導附近圍觀的民眾離散、勿群聚。