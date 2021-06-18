國內新冠肺炎陰霾仍未解除，為避免外出感染風險，線上購物夯爆了，生活用品、蔬果、生鮮等，通通都可以線上搞定！尤其是傳統市場感染風險高，許多人紛紛上網訂購蔬菜箱，解決買菜問題，也因此，銀行業者近期推出信用卡卡別線上購物，最高可享6%回饋，並聯手量販超市、外送平台及網路商城打造零接觸買菜管道，提供信用卡持卡人更安全的居家購物模式，以及更多信用卡回饋。

為降低民眾外出購物風險，店家紛紛推出線上商品便利民眾採買，台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行攜手連鎖超商及量販超市投入零接觸採購行列，像是全家便利商店的『好生凍生鮮集市』，便網羅多家美食名店，如星野製菓甜點、曹媽媽牛肉麵、八餃屋水餃等，在6月30日前使用台新銀行信用卡可獨享消費單筆滿NT1200元送100元刷卡金優惠。

此外，定期採購「到府蔬菜箱」為居家生活新趨勢，台新銀行表示，使用@GoGo卡至LINE TAXI以LINE Pay購買蔬菜箱/水果箱/零食箱，最高可享6%回饋，熱門買菜網像是熊媽媽、奧丁丁、李大娘、佐佐鮮、i3 Fresh、台畜等，今年底前週末補貨使用玫瑰Giving信用卡消費皆可享最高3%回饋，平日天天也有1%回饋，一家子的新鮮食材定期送到家，種類相當多元化。

外送美食與生鮮服務已非常普及，黃天麟強調，台新銀行長期結合兩大美食外送Uber Eats、foodpanda提供台新銀信用卡卡友優惠，此次更針對疫情力推訂閱制活動，凡於7月20日前刷台新信用卡購買訂閱制服務連續三個月，將回饋持卡人一個月訂閱刷卡金，等於現省一個月的外送訂閱費，還有機會抽三個月外送訂閱費全免。

若民眾必需出門採買，台新銀行也建議，事先條列購買清單，減少在外停留時間，並強烈建議使用零接觸行動支付方式結帳，紙鈔付款也容易成為細菌病毒傳播的媒介，大型連鎖量販店像是大潤發、家樂福、全聯等透過行動支付綁定台新銀信用卡，8月底前可享最高6%回饋。