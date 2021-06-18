台中大雅張姓婦人連續收到12張罰單如雪片般寄來，讓她快要崩潰。（吳顯森服務處提供／王文吉台中傳真）

台中56歲張姓婦人將轎車停在「無紅線」路邊，上周收到3張罰單，指在公車招呼站10公尺內臨時停車，罰單還沒繳納，今天又收到9張，總計被罰7200元。警方對此表示，民眾如有異議可提出申訴，將會同道路主管單位會勘丈量，確認現場標誌、標線是否會讓用路人陷於錯誤。

張姓婦人向市議員吳顯森陳情，並出示12張罰單，違規地點都在雅潭路4段，日期有5月1日、12日，接著16日到25日每天1張，違規事實均記載「在公車招呼站10公尺內臨時停車」。

張姓婦人無奈表示，自己被檢舉達人找麻煩，除了這12張罰單，之前車子停在自家騎樓，也被檢舉，收到5張各900元罰單，連兒子機車也被拍，罰了600元。

張姓婦人說，自己在社區大學教有氧舞蹈及瑜珈，因疫情停課，已經1個多月沒收入。如果是確實違停，自己乖乖認錯，但是停車處沒有劃設紅線，被惡意針對性連續檢舉，這麼多罰單，真的快要受不了。

張姓婦人也提到，鄰居都知道檢舉人是誰，對方故意將舊車停到她家門前的路邊占用，自己不得已才將車停在附近沒有畫設紅線的路邊，誰知道竟遭對方惡意檢舉。

大雅分局交通組長程國禎表示，在公車招呼站10公尺內停車開罰1200元，臨時停車則是600元，如民眾對罰單有異議，可提出申訴，將會同道路主管單位會勘丈量，確認現場標誌、標線是否會讓用路人陷於錯誤。