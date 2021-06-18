年輕的中華男籃18日在菲律賓舉行的亞洲盃資格賽展現韌性，雖然面對前次交手曾輸39分的日本，中華隊上半場還一度追近到只差3分，可惜日本接下來仍發揮高度與外線優勢，最後以98比61輕取中華隊，只是中華隊的拚戰精神仍值得讚許。

面對上次交手曾大勝中華隊39分的日本，中華隊一開賽就失誤連連，被日本打出誇張14比0開局，直到首節還剩5分50秒，才靠謝亞軒在籃下放進第1球，隨後譚傑龍、阿巴西、吳曉謹等人輪流進球，打完首節，中華隊16比25落後。

中華隊第2節趁著日本歸化中鋒愛德華斯休息，三分外線逐漸回溫，一度追到30比33，但在愛德華斯回到場上後，日本馬上打出一波13比3小高潮回應，更靠比江島慎在上半場結束投進壓哨三分球，上半場結束，日本52比38領先。

日本下半場一開始就打出9比0，轉眼取得23分大幅領先，幸好盧峻翔及時切入上籃止血，可是日本的三分火力開始加溫，也讓中華隊頻頻發生失誤，雙方差距轉眼變成30分以上，打完前3節，日本80比48領先，愛德華斯19分最高。

來到末節，日本似乎不打算提前開始磨練板凳，始終把愛德華斯放在場上，雙方差距也始終維持在30分以上；日本以愛德華斯21分最高，比江島慎15分，金丸晃甫14分，日本在籃板上取得44比27絕對優勢，中華隊只有谷毛唯嘉得分上雙，他拿11分，盧峻翔與蘇士軒各有8分。