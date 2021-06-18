勞動部110年自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，首批去年曾請領且符合今年資格條件的100萬5千餘人，勞保局已於6月4日撥款。另本年度擴大適用的85萬名自營作業者於6月7日開始上網登錄，截至6月16日止已有58萬5千餘人登錄，至6月17日止累計撥付58萬4千餘人，上述兩種情形合計共撥付159萬餘人。

為落實補助從簡、核發從速原則，且為防疫避免群聚，凡符合本次補貼資格，且於去年曾領取勞工生活補貼的勞工，無須另提出申請，勞保局會直接將補貼款項匯入同一帳戶或以支票郵寄原留地址。第一批符合補貼資格的勞工計100萬5千餘人，已於6月4日撥款，撥付3萬元者計95萬餘人；1萬元者計5萬5千餘人。

除了第一批符合者外，今年新增符合補助資格的勞工，自6月7日起至7月5日止，可至勞保局e化服務系統線上登錄勞工本人帳號、聯絡手機及地址，勞保局將於資料登錄後儘速撥款，並以簡訊通知。截至6月16日止已有58萬5千餘人登錄，至6月17日止累計撥付3萬元者計21萬3千餘人；1萬元計37萬1千餘人，合計58萬4千餘人。

勞保局提醒，符合補助資格者請務必於今年7月5日前完成登錄，勞保局將於資料登錄後儘速撥款，並以簡訊通知，逾期登錄將不予核發。勞工朋友如有疑問，可至勞保局官網「勞保局因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」查詢相關資訊，亦可撥打勞保局諮詢電話02-2396-1266轉分機5555，或勞動部「1955」專線洽詢。