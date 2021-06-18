宜蘭縣18日沒有新增的新冠肺炎確診人數，連續4天沒有新增個案，縣內的疫情似乎已獲得控制，外界的焦點都放在施打疫苗方面，由於國內傳出多起施打疫苗後猝死事件導致民眾施打AZ疫苗意願降低，縣府建議中央開放莫德納疫苗給長者施打，以提升民眾施打疫苗的意願。

宜蘭縣18日確診數再度「加零」，全縣累計確診數還是保持在93人，確診死亡為2人，目前還有1名重症患者、輕症者有27人，居家隔離35人，全縣的疫情持續往好的方向進行，在高齡長者疫苗施打方面，實際接種有1272人，接種率為50％，但因為傳出多起施打完疫苗猝死事件，17日的施打率比16日要減少了1成5。

由於不斷傳出高齡長者施打AZ疫苗後猝死的事件，雖然尚未確定是否跟疫苗有關，但也確實影響民眾施打疫苗的意願，根據縣府衛生局重新整理過的資料顯示，16日共通知1291人、實際接種738人，接種率為57.2％，17日通知1277人、實際接種534人，接種率降至41.8％。

對於輪到排序的長者施打疫苗意願降低，包括羅東鎮、宜蘭市都推出200元的長者施打疫苗津貼，縣府祕書長林茂盛則進一步建議中央，在民眾對AZ疫苗有疑慮之下，是否能考慮開放莫德納疫苗給長者施打，多一種選擇，以提高民眾的施打意願。