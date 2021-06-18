北市各行政區確診數據。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市啟動「清零計畫」，市長柯文哲18日坦言，當確診案例變少，要把潛藏的感染源找出來，在技術上愈來愈困難，想辦法把最後潛藏的感染源揪出來，這是在未來1個月當中最重要的工作，北市的計畫是讓確診個案每周降一半。

中央流行疫情指揮中心今公布新增187例確診本土個案、21人死，總死亡人數達到518人，柯文哲表示，不需要糾結在每天的數目，他發現每天公布確診、死亡案例，假日和上班日就不一樣，就連有下雨、沒下雨也有差，正確做法還是每周統計，看趨勢較恰當。

柯文哲指出，市府的計畫是希望每個禮拜的確診個案可以降一半，目前當然有慢慢在下降，萬華地區雖然不再是疫區，但數量還是有多一點，這周新增確診個案24例仍是全市最多的行政區。過去大概1個多月，北市確診數目上去又下來，數量多的時候處理比較簡單，現在確診案例變少，要怎麼把潛藏的感染源一個個找出來，技術上愈來愈困難。

他說，現在快篩陽數愈來愈低，PCR陽性屬於快篩陰性的占比愈來愈高，統計上看快篩陽性PCR時的病毒量比較高，快篩陰病毒量比較少，所以常常快篩就做不出來，隨病例減少，這些感染案例愈來愈隱藏、不明顯，萬一遇到超級感染者就會散開，對現階段要處理掉潛藏感染源，技術上還滿難的。

柯文哲認為，北市居家隔離人數慢慢下降，有較多人力做精準快篩，陽性率不到1％做地區普篩的效果不好，從確診者來抓比較好抓，他舉6月16日以確診者為中心做精準快篩為例，送檢19人有4人陽性，17日又再送檢35人有2人陽性，比做普篩的陽性率高，以確診者為中心找人，花費人力雖然多一點，但對清零計畫是比較有效的方法，不再去做社區普篩，把人力用在以確診者為中心進行疫調。

他強調，過去有在做疫調，1個月前每天有300個確診個案，公布足跡沒有意義，現在病例慢慢變少，要想辦法把最後潛藏的感染源抓出來，這是在未來1個月當中最重要的工作。