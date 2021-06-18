原物料及航運價格飆漲，致使泛鴻海(2317)集團機構件廠—乙盛-KY(5243)毛利率及獲利承壓，乙盛-KY已陸續與客戶協商漲價，隨著傳統旺季來臨，乙盛-KY預期，第3季毛利率可望優於第2季。

乙盛-KY近兩年鎖定車用及伺服器兩大領域積極佈局，其中車用產品除將製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，亦將產品從過去的單件零組件進階至總成件，部分塑膠件已自去年開始貢獻業績，預估今年總成件及塑膠件會有較大貢獻；而乙盛-KY亦啟動墨西哥廠擴產，除原有3條沖壓連續線，再增加兩條產線，一條沖壓連續線專屬汽車，另一條則是彈性因應所有產品，新產線已於第2季試產，預計第3季開始放量。

去年車用產品佔乙盛-KY營收比重約32%，雖然今年車用產品出貨符合預期，但因TV件出貨亦高，乙盛-KY預估，今年車用產品佔比約35%。

在伺服器方面，乙盛-KY產品主要是資料庫中心機架及伺服器外殼等，今年除現有客戶可望維持成長，預期今年下半年有新客戶開始出貨，伺服器可望成為乙盛-KY今年營運成長另一個動能。

近期越南及馬來西亞新冠肺炎疫情延燒，乙盛-KY越南廠區及馬來西亞廠區也受到影響，其中馬來西亞廠區現依當地政府規範60%生產，原訂4月底、5月初進行量產的越南廠區也延至6月小量試產，第3季正式量產。

受惠於TV件及車用件訂單暢旺，乙盛-KY自結前5月合併營收為45.61億元，年成長48.75%，不過，今年上半年原物料及航運價格飆漲，衝擊到乙盛-KY毛利率，乙盛-KY已與客戶協商調漲價格，公司預估，第3季毛利率會比第2季好。

乙盛-KY將於今年股東會改選董事，根據公司董事提名，鴻海(2317)旗下機殼廠—鴻準(2354)董事長李光曜及鴻海精密(2317)處長李偉綱納入新董事名單，市場預期，未來乙盛-KY將在鴻海集團電動車平台佈局將扮演重要角色。