經濟部今(18)日公布最新數據顯示，受到綠色經濟趨勢推動，我國電動自行車已連續4年出口呈現雙位數成長，以出口大宗國家來說，以荷蘭、美國為台灣最大出口國家。

數據顯示，我國電動自行車今年1~5月出口金額成長44.2%，已連續4年出口呈現雙位數成長，主要受到綠色經濟趨勢、防疫觀念影響及主要國家政策推動，帶動對我電動自行車需求持續增加。

據歐洲自行車聯盟CONEBI資料顯示，歐盟已在自行車相關基礎建設投資10億歐元，包括打造近2300公里的自行車道，實施新車購買補助措施，帶動當地買氣。據我國海關統計，今年1~5月電動自行車出口歐洲主要國家為荷蘭(占比41.3%)、英國(占比8.1%)及德國(占比5.2%)，分別成長55.7%、157.9%及44%。

台灣電動自行車在新冠疫情初期，受美國限制人員移動而衝擊，惟自今年起美國逐步解封，加上放寬電動自行車於公共場所的使用規範，推升美國民眾對於電動自行車的接受度。據我國海關統計資料顯示，我電動自行車對美出口占比107年僅有19.9%，至109年占比21.9%，今年前5月達24.6%，大幅成長59.1%，另外，據荷蘭及美國的海關資料，我國電動自行車在該兩處進口市場分居第1及第2名，市占率均逾3成，可見我國產品在該兩市場極具競爭力。