女星舒淇演技精湛，超高人氣讓她紅遍兩岸三地，然而受到疫情影響，從去年開始她的工作都暫時取消，待在台灣的家中休息，日前她正式宣佈復工，且已經飛往大陸，17日現身時尚活動，西裝外套裡僅穿著黑色蕾絲內衣，既率性又性感的穿搭立刻引發熱議。

舒淇身材高挑纖細，日前現身時尚品牌和巴黎伊夫聖羅蘭博物館合作策劃的「Betty Catroux」主題展覽，她身穿黑色刺繡西裝套裝，內搭僅有一件黑色蕾絲內衣，蓬鬆凌亂的黑色捲髮搭配大紅唇，整體風格帥氣俐落中又帶點性感慵懶，一出現就抓住全場目光。

才發文5小時，舒淇的美照就引來3萬網友按讚，不少網友都被女神迷得神魂顛倒，興奮地直呼：「太好看了。(每次都叫人眼前一亮）」、「你是不是亞洲cruella 」、「美翻」、「真好看」、「超美，是因為平常看你照片都素顏，只要是一化妝，就覺得超級美」、「時尚又漂亮！」、「為什麼不笑的時候還是這麼美」。

也有不少人讚嘆，這種造型只有舒淇的高顏值和氣場撐得起，「這個居然有早期港風的感覺，這女人太神了」、「這種捲髮換了別人肉眼可見的災難現場」、「太神奇了，這個年紀是怎麼做到不僵不腫也不垮的」，但其實舒淇私下的穿搭十分隨性又不失造型，打扮起來又能驚豔全場。