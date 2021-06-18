「國光女神」蘇心甯（LaLa），擁有童顏及前凸後翹的火辣身材聞名，不過近日被爆出過去多張驚悚崩壞照，不僅腰上擠出一整圈肥肉，整個人更是腫到變形，讓粉絲哀嚎不可能，好在近來狂瘦五公斤，再度恢復以往火辣身材，讓她成功一雪前恥。

蘇心甯透露今年春節胃口特別好，報復性大吃大喝，加上孕後體質變化，導致體重狂飆，不僅腰上擠出一大圈「游泳圈」，就連以往纖細的鉛筆腿也變成「象腿」，好在有自知之明的她，下定決心積極鏟肉，成功減掉五公斤的她，也曬出瘦身有成的照片，只見她穿著粉紅短上衣與超緊身短褲，露出傲人上圍及性感水蛇腰，尤其火辣的Ｓ型曲線，更是讓網友看的鼻血直流。

蘇心甯成功鏟肉5公斤。（圖／La la 蘇心甯臉書）

至於是如何恢復以往的姣好身材？蘇心甯表示時時刻刻都在提醒自己，不能因為當了媽媽就鬆懈，而失去最完美的自己，除了搭配正確飲食習慣提高代謝，每天規定自己喝2000cc的水之外，更要時常照鏡子緊盯自己的狀態，說服自己一定會變得更好，才能持之以恆的維持體態，不過再看到過往發胖的照片，她也不好意思表示：「洋裝都快被撐爆了，真佩服那時的勇氣！怎麼可以吃成這樣」。

之前上節目時，蘇心甯透露被酸在演藝圈是「靠身材」走紅，女兒還因此被同學嘲笑，不過提到當下女兒馬上回嗆：「你媽媽連長相都不行，不用說靠身材」，重砲回擊獲得全場來賓喝采。