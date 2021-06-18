疫情遲未退燒，民眾期待施打疫苗，24萬劑莫德納疫苗18日抵台，台中市議員黃健豪呼籲中央流行疫情指揮中心，盡快將孕婦列入施打莫德納疫苗的名單中。

黃健豪妻子懷孕中，也為全台孕婦請命，5月14日他在議會質詢時，即建議市府應該規畫讓孕婦優先施打輝瑞BNT或莫德納疫苗，當時雖然國內都還沒有研究數據，但從美國CDC網站，及國家地理雜誌刊出最新醫學報告，各項國外的數據及建議綜合來看，為避免重症及孕婦的健康，鼓勵孕婦應列入施打mRNA疫苗的範圍。

黃健豪說，中央流行疫情指揮中心強調疫苗的採購和施打順位，皆由指揮中心統籌，他向立法院國民黨團建議，孕婦施打莫德納疫苗應正式提案，經與黨團總召費鴻泰委員辦公室溝通，將該案列入這次的主決議提案，17日獲得指揮中心正面回應，下一批莫德納會將孕婦列入優先施打順序。

黃健豪表示，今日有24萬劑莫德納疫苗運抵台灣，既然立法院支持，陳時中也承諾會將孕婦列入，希望相關政策這幾日就能公布，造福全台灣的孕媽咪及即將出世的下一代。