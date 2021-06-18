前日本法務大臣河井克行夫妻涉嫌在2019年參議員選舉買票，遭起訴涉違公職選舉法買票罪。東京地院認定河井克行用約2900萬日圓向100人買票，今天一審判決3年有期徒刑。

日本放送協會（NHK）報導，58歲的河井克行與妻子、47歲的前參議員河井案里，被控涉嫌在2019年的參議院大選中，用約2900萬日圓向廣島的地區議員與後援會成員等100人買票。

河井克行一開始主張自己無罪，但今年3月開庭時改變態度，承認大部分遭起訴的罪名，並盼獲緩刑；檢方則認為河井克行的犯行重大、「前所未聞」，求處4年有期徒刑。

東京地方法院今天一審宣判，判決河井克行3年有期徒刑。

審判長高橋康明表示，河井克行進行大規模的買票，即使有人拒絕也強迫對方收錢，傷害民主主義基礎的選舉公正性，是極為惡質的犯案；即使河井克行認罪並表示出反省的態度，也應該判刑。

報導說，由於河井克行已辭去眾議員職務，並表示將退出政壇，若判決定讞，依據公職選舉法規定，從刑期開始到結束後5年內，將禁止行使公民權，也不得參與選舉。

不過河井克行的律師認為刑期過重，將提出上訴。

另外，河井案里今年1月已被東京地方法院一審判處有期徒刑1年4個月，緩刑5年，褫奪公權5年，因河井案里未上訴，此案定讞，河井案里也因此當選無效。