不只勞工可申請，企業也可共襄盛舉。（北市府提供）

疫情期間百業受創，台北市就業服務處推出勞工紓困新方案「你上工，我加薪」，針對失業及停業勞工、打工族群與大學應屆畢業生市民，市府現已邀集100家企業，提供逾5000個工作機會，只要民眾上工滿3個月，北市府就加碼發給每位勞工2萬元，替大家加薪。

台北市長柯文哲指出，該專案已有超過100家企業響應，包含民生產業、運輸物流業、製造業、批發零售業及外送平臺與電商等，而民生物流業有全聯、全家便利商店、嘉里大榮物流等19家企業參與；餐飲業有王品餐飲、路易莎、鼎泰豐等24企業參與。

柯指出，百家業者共釋出超過5000個工作機會，勞工就業後，除企業發給薪資外，只要任職滿3個月，北市府再加碼給予勞工「防疫就業加給」最高2萬元；企業只要在8月15日前完成僱用勞工，僱用滿3個月可申請「企業即時進用獎勵」最高1萬5000元。

在5000個工作機會中，包含全職工作及部分工時，皆採「線上投遞履歷方式」辦理，勞工需先註冊台北就業大補帖網站會員，選擇想應聘的公司職缺投遞履歷，企業收到求職者履歷後，如符合條件就會安排面試，就業期滿後再向就服處送件申請專案補助。

北市勞動局長陳信瑜補充，勞工補助適用於設籍北市、受疫情影響生計的人民，包含失業勞工、停業勞工、部分工時、日給薪資等打工族群及應屆畢業生等，行業別如補教業、觀光旅遊業、餐飲業外場、健身中心等休閒娛樂業。

陳信瑜說，就業滿3個月後，除原有雇主發放工作薪酬外，可再向就服處請領最高防疫風險加給2萬元，2個月未滿3個月，可請領8000元。企業也可登記求才計畫，在8月15前完成僱用勞工的企業，分別給予一般失業者、中高齡及高齡失業者即時進用、僱用獎助。