大雅區家庭群聚案，新增1人確診，至今已累計4例。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市18日新增2名本土確診案例，1例為霧峰快炒店老闆（案10867）的3歲外甥女（案13840），她在解隔離前採檢陽性，連同照顧他的外公外婆也必須再居家隔離兩周；另外確診者為大雅35歲確診房仲（案9555）的姊姊（案13782），她兩度採檢陰性，卻在解隔離前一天才身體不適再採檢確診；另，台中市日前爆發龍井區兩家6人陸續染疫，經採檢662人全陰性，危機解除。

台中市衛生局長曾梓展指出，18日新增兩例確診者皆為家庭群聚感染接觸者，1例為霧峰快炒店群聚案中快炒店老闆3歲外甥女，6月4日因舅舅快炒店老闆確診，她與外祖父母當日一起在南投居家隔離，當時三人採檢PCR採檢均為陰性，且三人居家隔離期間皆無症狀，17日南投縣政府衛生局於個案與外祖父母居家隔離期滿前進行二次採檢，個案檢驗確診，外祖父母為陰性，但也因為，3歲女童確診，其外祖父母的居家隔離將再延長至7月1日。

另外，確診37歲網拍發貨員，為大雅區家庭群聚案35歲房仲的姐姐，該傳播鏈已累計4人確診。她6月2日因弟弟確診居家隔離，當日首次PCR採檢陰性，5日因出現症狀再次採檢，仍為陰性，16日隔離最後一日因身體不適，再採檢結果確診。

另，龍井區日前爆發2家6人陸續確診，為防有看不見的社區傳染，市府17日成立前進指揮所進行社區快篩，一共採檢662人，全數陰性因此初步判斷，擴散感染的風險較低，可以算是危機解除。